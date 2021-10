Na jarenlange onzekerheid over onderhoud graf cultdichter Jotie 'T Hooft doet Oudenaarde dat nu zelf

Jotie 'T Hooft, die eigenlijk Johan Geeraard Adriaan 'T Hooft heette, stierf meer dan 40 jaar geleden in 1977. Hij stierf op 21-jarige leeftijd aan een overdosis cocaïne, hij was toen al verslaafd van in zijn tienerjaren. Hij was als kind opstandig en door zijn onhandelbare gedrag werd hij regelmatig van school gestuurd. Op zijn 17e verliet hij zijn ouderlijk huis en ging in Gent studeren aan de kunstacademie. Hij kwam ook daar in het drugsmilieu terecht.