M HKA krijgt nieuw gebouw op plaats van Hof van Beroep

"Het gebouw moet meer open worden en er is ook veel meer ruimte nodig", zegt Jan Jambon. "Het gaat ook andere functies krijgen, zoals wetenschappelijk onderzoek, wat in het huidige museum bijna niet mogelijk was. Het voordeel van een nieuw gebouw te plaatsen is ook dat het museum niet zo lang hoeft te sluiten. Het kan open blijven in het oude gebouw tot het nieuwe klaar is."