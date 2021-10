Nieuwe sporthal in Bertem: "Onze roze sportvloer zal je geen twee keer tegenkomen"

Philips is opgetogen over de atypische architectuur van de sporthal. "Het gebouw valt zeker op. We zijn een landelijke gemeente en dan is het belangrijk dat bouwwerken goed inpassen in onze omgeving." Wat meteen opvalt is de roze kleur van de sportvloer. "Die kleur is inderdaad uniek. Zo zal je er geen twee vinden in de regio", aldus de schepen.

In de nieuwe sporthal zijn er onder andere drie trainingsvelden, zes kleedkamers en een grote opbergruimte. "Er kunnen in het gebouw verschillende basketbalwedstrijden tegelijk doorgaan. We hebben zelfs aparte kleedkamers kunnen bouwen voor de scheidsrechters. Bovendien is er ook een mooie danszaal met een grote spiegelwand van 100 vierkante meter", legt Philips uit. "We hebben deze sporthal gebouwd met het oog op de toekomst. Zodat ook nieuwe clubs en initiatieven hier hun plaats kunnen vinden."