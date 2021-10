Mapucheconflict loopt uit de hand: Chileense president roept noodtoestand uit

In Chili is de noodtoestand uitgeroepen door een golf van gewelddadige protesten in het zuiden van het land. Maar ook in de Chileense hoofdstad Santiago is het onrustig, nadat zondag een vrouw om het leven is gekomen tijdens een confrontatie tussen veiligheidstroepen en demonstranten. Hierbij raakten ook 17 mensen gewond. De protesten werden georganiseerd naar aanleiding van "Día de la Raza", een dag waarop de ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus wordt herdacht.