Gestolen, teruggevonden en nog steeds in mysterie gehuld: "Olympia" van Magritte te zien in 3e editie van Het Kunstuur 

De theorie dat Khalid El Bakrouai de dief van de Magritte zou geweest zijn, bevestigt Callens niet aan VRT NWS. "Ik zie geen enkele link", zegt hij. Enkele jaren na de diefstal van de Magritte, in juli 2013 , worden uit het Museum Van Buuren in Ukkel een tiental schilderijen, waaronder een werk van Ensor, ontvreemd. In dat dossier duikt volgens een lang artikel uit Vanity Fair de naam van Khalid El Bakrouai als tussenpersoon op.



"Volgens mij is er in die periode een te gemakkelijke lijn getrokken tussen twee kunstdiefstallen in Brussel, die op zich weinig gelijkenissen vertonen", zegt Callens. "In Ukkel is de diefstal 's nachts gebeurd, zonder wapenvertoon of bedreiging. In Jette was het overdag en werd de conciërge bedreigd met een wapen. Er is inderdaad een vermoeden dat El Bakraoui betrokken was bij mislukte transacties na de diefstal in Ukkel, maar ik heb daar nooit bewijzen van gezien."