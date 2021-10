Hasselaren die sneuvelden tijdens "vergeten Koreaanse oorlog" na 70 jaar eindelijk gehuldigd

Op de Hasseltse begraafplaats Kruisveld werd vandaag een bloemenhulde georganiseerd voor drie Hasseltse soldaten die 70 jaar geleden sneuvelende in de Koreaanse oorlog. De drie graven werden geëerd met een Belgisch gedenkplaatje. Ook op andere plaatsen in het land werd vandaag stilgestaan bij landgenoten die sneuvelenden in deze “vergeten oorlog”, in het totaal waren dat er 106.