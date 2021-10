Inwoners krijgen uitleg over 15 geplande windturbines op grens Riemst en Tongeren 

Vier energiebedrijven willen langs de E313 windturbines plaatsen. De plekken waar die 15 turbines ingepland staan, zijn nu bekend. Je kan dat gaan inkijken in de gemeentehuizen van Riemst en Tongeren en ook online. Inwoners die meer uitleg wilden, konden gisteren in Tongeren terecht voor een infovergadering.

De locatie langs de snelweg in Riemst en Tongeren blijkt heel interessant voor windturbines. Ward Goyens van Luminus, een van de deelnemende energiebedrijven: "We mogen niet zo maar windturbines plaatsen, we moeten binnen de Vlaamse regelgeving kijken naar belangrijke structuren in het landschap. Dat zijn hier onder meer de snelweg E313, een hoogspanningslijn en het industrieterrein Tongeren-Oost. Bovendien zit je hier op een plateau dat heel windrijk is en er zijn weinig beperkingen met betrekking tot luchtvaart."