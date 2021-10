Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout krijgt hulp van 100-tal kinderen

Een honderdtal leerlingen uit het zesde leerjaar in Geel mag zich de komende weken 'Politiekid' noemen. Ze zullen de politieagenten helpen met het flitsen van snelheidsduivels, het controleren of een woning bewoonbaar is én ze krijgen ook een cursus zelfverdediging. "We willen kinderen duidelijk maken dat we nog veel meer doen dan enkel boeven vangen of parkeerboetes uitschrijven", vertelt Jos Delarbre van de politiezone op Radio 2 Antwerpen. "Ze zullen onder andere ook kennismaken met de taken van de gemeenschapswacht. Dat wil zeggen dat ze mee op ronde mogen in het kader van sluikstorten en milieu.