Nu al kerstwinkel open in Korbeek-Lo: "Door corona willen klanten het vroeger gezellig maken"

Nico en Dave waren vorig jaar ook al wat vroeger begonnen met de kerstspullen uit te stallen, toen nog in de bloemenwinkel. "We merken dat klanten door corona vaker thuis zijn, en het daar dan zo gezellig mogelijk maken. De kerstspullen gingen vlot weg. We hebben intussen het pand hiernaast gekocht. En omdat het voorlopig nog leeg staat, besloten we het nu al te vullen met kerstversiering", klinkt het. "Met succes. Afgelopen vrijdag was de eerste dag en hebben we al vlot spullen verkocht. In het weekend was het weer rustiger omdat het mooi weer was. Dan zijn mensen minder bezig met kerst. En er zijn ook nog veel communiefeesten bezig. Maar tot december blijven we hier open, dus iedereen heeft tijd." (Tekst gaat verder onder foto).