Tv-maker Bart De Pauw aangekomen bij start van zijn proces in Mechelen: "Het zal bruut worden, denk ik"

Bart De Pauw arriveerde vroeg voor zijn proces in Mechelen. "Het is goed dat het eindelijk kan beginnen", zei hij. "We hebben er vier jaar op moeten wachten. We hebben ons heel goed voorbereid."

De Pauw staat terecht voor belaging van minstens dertien vrouwen. "Ik zal blij zijn als het voorbij zal zijn", zei de televisiemaker bij het binnengaan van de rechtszaal. Vandaag komen de advocaten van de burgerlijke partijen aan het woord, Christine Mussche en Ann-Sophie Raes. "Het zal bruut worden, denk ik", zei De Pauw daarover.