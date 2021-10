Roeiteam PXL blijft onklopbaar: zesde beker op rij tijdens de Hasseltse Student Regatta

Ella Ghysens van Hogeschool PXL denkt wel te weten wat het geheim is van het roeiteam van haar school. “Ik zit in de B-groep, maar we hebben altijd samen getraind. Wij zijn niet zomaar een roeiteam, maar een hechte vriendengroep. Door weer en wind gingen we door, het hele jaar, tot we geen pap meer konden zeggen. Iedereen zou hier voor elkaar door het vuur gaan. Dit team heeft de voorbije tijd alles voor mij betekend. Het roeien heeft mij door de coronaperiode gesleurd. Ik ben apetrots.”