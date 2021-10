Rijkste landen willen Afghanen helpen zonder taliban te steunen

De Turkse president Erdogan maakte zich tijdens de top zorgen over een mogelijke nieuwe golf van vluchtelingen uit de regio. Hij benadrukte dat Turkije, dat al meer dan 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt, een toevloed uit Afghanistan niet aankan en waarschuwde de EU-leiders om zich voor te bereiden op meer migratie.

Ook de aanpak van de aanhoudende terreurdreiging in Afghanistan stond hoog op de agenda van de G20. De taliban is al verschillende keren aangevallen door Islamitische Staat Khorasan (ISIS-K). De voorbije dagen hadden vertegenwoordigers van zowel de EU als de VS in Qatar informele gesprekken met de taliban gevoerd over de kwestie. Maar de taliban heeft samenwerking met de VS en andere landen in de strijd tegen terrorisme uitgesloten.