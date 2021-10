Ruilboekenkasten nu ook in stations van Oostende, Brugge en Torhout

Boekenruilkasten bestaan al in heel wat Vlaamse gemeentes. Nu start ook de NMBS ermee, in West-Vlaanderen dus in drie stations. Voor elke boekenkast is een peter of meter aangesteld. In Oostende is dat loketbediende Cindy Van Hove.

"Ik wou dit heel graag doen omdat ik zelf een fervente boekenlezer ben. Om de boekenkast op te starten heb ik er 30 van mijn eigen boeken in geplaatst. Mijn man vindt al dat er te veel boeken op onze zolder liggen. Ik lees heel graag, maar geen e-reader, dus ik heb veel papieren boeken. Ik heb er wat thrillers in gestoken, zoals de Twilight-saga en ook wat kookboeken."