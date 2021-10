Leuven krijgt "ecologische schaatspiste" zonder ijs: "Onze hal moet dus ook niet de hele tijd gekoeld worden"

Je kan de schaatspiste van 11 december tot en met 9 januari bezoeken in "Hal 5", dat is een evenementenhal achter het Leuvense station. Bijzonder is dat je op de piste niet op een ijslaag zal rond kunnen glijden, maar op een laag was. Op die manier wil de organisatie het energieverbruik drastisch naar beneden halen.

"Het is een ecologische piste zonder ijs. De ondergrond bestaat uit kunststofplaten die elke avond worden ingestreken met was", legt organisator Hanne Vanhaverbeke uit. "We gebruiken een specifieke soort schaatsen die heel erg lijkt op de gewone exemplaren. Zo is de beleving exact hetzelfde zonder dat je kleren nat kunnen worden en zonder dat we de ruimte de hele tijd moeten koel houden."

Je zal naast de piste ook terecht kunnen voor hapjes en drankjes. Tijdens de kerstvakantie worden er ook jeugdkampen georganiseerd in de hal.