Schelle geeft nieuwe huisartsen  6.500 euro om huisartsentekort aan te pakken

Het gaat om een voorstel dat morgen op de gemeenteraad besproken wordt. Op tafel ligt een vestigingspremie van 6.500 euro, daarvoor moet de huisarts zich minstens 10 jaar in Schelle vestigen. "In Schelle zijn er momenteel 5 huisartsen en dat zouden er toch een 8-tal moeten zijn om goed te zijn", zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). Zowat heel de zuidrand is een zogenaamde "prioritaire zone", een zone waar nood is aan huisartsen.

"Onlangs is er een populaire huisarts weggevallen, en dan wordt het tekort pijnlijk duidelijk. Er is veel ongerustheid en een beetje paniek zelfs bij onze inwoners. We hopen dat we met de premie nieuwe artsen naar onze gemeente kunnen doen trekken."

De gemeente wil ook actief zoeken naar een geschikte locatie voor nieuwe huisartsen.