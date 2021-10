Bijgebouw van huis staat op instorten na rioleringswerken: "Waarschijnlijk door verlagen van het grondwater"

Volgens de burgemeester kon Aquafin niet anders dan het grondwater in de straat laten zakken. "Er zijn in dit gebied veel kleine grondwaterbronnetjes. Om de riolering te vervangen moet de aannemer in droge grond kunnen graven. De schuur is oud en heeft weinig funderingen. Daardoor is ze beginnen te verzakken." Intussen heeft de burgemeester beslist dat de schuur moet worden afgebroken. "We zijn nu op zoek naar aannemers. De verzekeraar van Aquafin moet nog akkoord gaan met de afbraakkosten. We hopen dat het gebouw midden volgende week kan worden afgebroken", aldus Vandenput. De bewoner van het hoofdgebouw voelt zich veilig en kan in tussentijd in zijn huis blijven wonen.