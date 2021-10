Soepeler coronabeleid moet Britse toeristen doen terugkeren naar West-Vlaanderen

Volledig gevaccineerde Britten moeten nog altijd een test ondergaan vooraleer ze naar België kunnen reizen. “Het toerisme naar onze kunststeden zoals Brugge of naar de Westhoek lijdt daar sterk onder”, zegt kamerlid en Brugs schepen Jasper Pillen (Open VLD). Hij vindt dat er dringend een soepeler testbeleid nodig is voor Britten om België in te komen. “Het doel moet zijn om Britten tegen de herfstvakantie en Wapenstilstand eenvoudig ons land te laten bezoeken”.

De combinatie van de Brexit en de coronacrisis zorgen ervoor dat Britten moeizaam ons land in kunnen reizen. Brexit maakt van het Verenigd Koninkrijk een zogenaamd derde land. Samen met covid-19 zorgt dat ervoor dat Britten naast hun vaccinatiecertificaat ook een negatieve PCR-test moeten voorleggen. Dat kan een financiële aderlating zijn voor het toerisme in de Westhoek en Brugge, zegt Jasper Pillen. “De herdenkingsdagen en -plechtigheden staan voor voor de deur. Britse toeristen zakken normaal massaal af naar ons land. Dit jaar dreigen ze af te haken door alle administratieve rompslomp die komt kijken bij een reis naar ons land. Ook in Brugge blijven de Britten massaal afwezig.”

