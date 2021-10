"Squid game" bereikt 111 miljoen abonnees en laat het pikante "Bridgerton" en het Franstalige "Lupin" achter zich

"Bridgerton" prijkt na "Squid Game" op plaats 2. Het kostuumdrama is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Julia Quinn, speelt zich af in de 19e eeuw en vertelt over de vooraanstaande Daphne Bridgerton die wordt gepresenteerd op de huwelijksmarkt.

Wat meer dan waarschijnlijk de populariteit vooruit heeft gestuwd, is het gehalte aan stomende seksscènes in de hit-serie. Pikante beelden gingen rond op pornosites waarop Netflix advocaten diende in te schakelen. Een kleine maand na lancering van seizoen 1 werd direct ook seizoen 2 aangekondigd. Netflix smeedt het ijzer als het heet is, niet waar.