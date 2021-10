Gewelddadige spelletjes uit Squid Game bereiken de speelplaats, wat kunnen ouders en scholen doen?

Wat als je kind met de reeks in contact kwam? Wat kan je dan doen als ouder? “Het is belangrijk dat we even polsen of ze iets hebben zien passeren en hoe ze zich daar dan bij voelen. Als ze geschrokken zijn, dan gaan we ze best even geruststellen en uitleggen wat het verschil is tussen fictie en realiteit. We moeten hen vooral de ruimte geven om te vertellen hoe ze zich daarbij voelen”, besluit Linten.