Vandaag voor een gesloten deur bij winkelketen Lidl? Personeel staakt tegen hoge werkdruk: "Stop met elke dag promoties"

De acties komen er nadat een verzoeningsvergadering eerder deze week was mislukt. "Dit is een waarschuwing aan de directie", zegt De Punder van ACV Puls. "Als de directie niet snel terug aan tafel komt, kunnen we de actie ook de komende dagen doorzetten."

Eerder deze week wilde de directie niet ingaan op een aantal eisen van het personeel, zeggen de vakbonden. Zo vroegen de bonden een meting van de taken van het personeel over een voldoende lange periode, maar de directie wilde die meting slechts gedurende één week doen in een beperkt aantal filialen, zegt de socialistische bediendenvakbond BBTK. Ook de versterking van een zogenoemde "vliegende ploeg" is volgens de vakbond onvoldoende.

"Wij vragen al meer dan drie jaar aan de directie om initiatief te nemen om de werkdruk te verlagen. Dat betekent dat er meer uren moeten komen in de filialen, én meer mensen of handjes. En dat de mensen die aangeworven worden deftige contracten (loon- en arbeidsvoorwaarden) krijgen", legt Lindsey Verhaeghe van de BBTK uit. Ook vraagt de vakbond om te stoppen met "elke dag acties en promoties naar de filialen te sturen". Het personeel zou geen tijd hebben om die promoties te verwerken.