HERBEKIJK - Hoe kan ik slachtoffers watersnood helpen? En houdt  overheid iets verborgen? Jouw vragen beantwoord

“Pano” liet gisteren de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië opnieuw aan het woord, drie maanden na de ramp. We hoorden niet alleen aangrijpende verhalen over de emotionele strijd die ze nog elke dag voeren, maar ook over de gevechten die ze moeten aangaan met de verzekeringen. Hoe komen de getroffenen de winter door? Had deze ramp voorkomen kunnen worden, en welke rol speelde de stuwdam van Eupen daarin? We legden jouw vragen voor aan de maker van de reportage, Débora Votquenne, in #steljevraag.