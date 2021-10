Van drugsmenger tot fietsenmaker: Yves gooit leven om na werkstraf

Jochums was meteen zo gepassioneerd door de job dat hij er zijn woonst voor ombouwde. "Mijn eetkamer gebruikte ik toch maar een paar keer per jaar, dus ik heb ze leeggehaald en er een atelier van gemaakt. Twee haken in het plafond, enkele rekken voor mijn gereedschap en ik was vertrokken." Aan fietsen om te herstellen was er sowieso geen gebrek. "Mijn baas zei dat zijn tuin vol stond met gedumpte fietsen. Ik mocht ze meteen komen halen."