Verhuis van boeken naar gerestaureerde Boekentoren in Gent zal 4 jaar duren

Een werk van lange adem dus, want zo’n verzameling verhuis je niet zomaar. “Vooral de voorbereidingen zijn tijdrovend”, stipt Van Melle aan. “Kwetsbare boeken worden in zuurvrij karton verpakt, elk boek krijgt ook een barcode. De Boekentoren is een depotbibliotheek: onderzoekers en studenten vragen online om een boek te ontlenen, maar mogen zelf niet tussen de boeken komen zoeken. Alles is gerangschikt op formaat omdat we zo onze ruimte efficiënter kunnen gebruiken. Hierdoor zijn collecties uit elkaar getrokken en gebruiken we een logistiek systeem met barcodes om boeken te lokaliseren. Voor elke ‘kilometer’ die we verhuizen, zijn we ongeveer 3 maanden bezig met ontstoffen, inpakken en labelen.”