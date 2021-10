Voormalige Superman-acteur: "Dat nieuwe Superman biseksueel is, is helemaal niet moedig of gedurfd"

“Robin (de rechterhand van Batman, red.) heeft zich juist geuit als biseksueel en wie is daar nog echt van geschrokken? De nieuwe Captain America is homoseksueel en ook mijn dochter in de serie "Supergirl" is lesbisch. Ik denk dus helemaal niet dat het een moedige of gedurfde keuze is. Als ze dit 20 jaar geleden gedaan hadden, was het misschien wél gedurfd of moedig”, verklaart hij zijn reactie.