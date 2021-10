Europese Commissie wil geen nieuw protocol voor Noord-Ierland, maar vermindert aantal controles 

Even vooraf: wat is het Noord-Ierland protocol?

Op 17 oktober 2019 bereikten de Europese Unie en Groot-Brittanië na lang onderhandelen een akkoord over de Brexit. Dat akkoord bevatte een aparte regeling voor Noord-Ierland: dat deel van het Verenigd Koninkrijk zou deel blijven van de Europese eenheidsmarkt. Die regeling werd ingevoerd om de vrede tussen Ierland en Noord-Ierland niet te verstoren.

Alles wat vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland uitgevoerd wordt, komt sindsdien dus van buiten de Europese eenheidsmarkt. Daardoor moeten die goederen gecontroleerd worden in de Noord-Ierse havens. Daarmee wil de EU vermijden dat er via Noord-Ierland producten in Ierland - in de EU dus - terechtkomen die bijvoorbeeld niet voldoen aan de voedselveiligheidsnormen, of aan de normen voor de chemische veiligheid van kinderspeelgoed, die afgesproken zijn binnen de Europese Unie. Want sinds de Brexit kan het VK eenzijdig beslissen om die normen los te laten.