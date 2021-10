Werkzoekende nieuwkomers krijgen opleiding tot grondwerker voor Oosterweelwerken

"Dit is een mooie kans om een vaste job te krijgen", zegt Roger Tehee, één van de kandidaten. "Want als ik slaag voor de opleiding, heb ik een mooi diploma. En de opleiding is ook goed voor mijn Nederlands. Op mijn huidige job is er geen contact met anderen, waardoor ik het niet veel kan oefenen."

Na hun opleiding gaan de geslaagde cursisten aan de slag op de vele werven van aannemer Denys of een andere aannemer om in en rond Antwerpen waterleidingen, afvoerbuizen en leidingen te plaatsen.