Wervikanen zien tuin afbrokkelen door werken voor ondergrondse garage: "Het leek wel een aardbeving"

Maandag werd een diepe put gegraven, net op de grens met de achtertuin van onder meer Amber Collie en Robbe Masschelein. “Het is bouwgrond. Dus we wisten wel dat er zou gebouwd worden”, zegt Robbe. “Maar wat er nu gebeurt, hadden we nooit verwacht. Maandag leek het wel een aardbeving. Alles trilde.”

De grond bleek een meter ver te zijn weggezakt, tot over de perceelsgrens. “Enkele palen van onze omheining hangen in het ijle”, vertelt de man. “Elke morgen staan we op in de hoop dat het niet erger is geworden. Elke avond komen we thuis en kijken we of onze tuin er nog ligt.”

Amber en Robbe hebben een zoonje van nog geen 2. In de tuin spelen zit er voor hem niet in. “Voor ons gaat het niet om geld, maar we zijn bezorgd over de veiligheid. Niet alleen de onze, maar ook die van de werkmensen. We hopen dat de wand gestut kan worden. Daarna hopen we natuurlijk ook dat de schade vergoed wordt.”

lees voort onder foto's