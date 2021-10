Willy Sommers viert 50e jubileum met biografie: 10 Willy-weetjes om te zien...   

In 1971 leert Vlaanderen Willy Sommers kennen via zijn monsterhit "Zeven anjers, zeven rozen". Vijftig jaar later is de zanger niet meer weg te denken uit de Vlaamse showbizz. Hét moment, dacht Sommers, om zijn leven in een boek te bundelen en ook een bijhorend album te lanceren. Rechtstreeks uit de biografie "De soundtrack van mijn leven", 10 Willy-weetjes om te zien.