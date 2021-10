Zes jaar cel voor man uit Izegem die jarenlang (stief)dochters heeft misbruikt

De Izegemnaar heeft zijn eigen dochter, nu 15 jaar, misbruikt en ook zijn 2 ex-stiefdochters, die nog jonger zijn. De feiten kwam begin vorig jaar pas aan het licht. De dochter had aan iemand op haar school in Waregem toevertrouwd dat ze sinds haar veertiende door haar vader én broer werd misbruikt. Vader en broer bekenden. De vader verklaarde dat het elke keer gebeurde als hij onder invloed was van speed.

Een paar dagen later kreeg de politie nog 2 andere klachten binnen, van de 2 ex-stiefdochters van de man. Bij een van de meisjes begon het misbruik al toen ze nog maar 4 jaar was. De stiefvader ontkende die feiten, maar volgens de rechter zijn ze wel degelijk bewezen. De man uit Izegem zit al sinds begin dit jaar in de gevangenis.