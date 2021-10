4 doden en 20 gewonden bij vuurgevechten in Libanese hoofdstad Beiroet

Op 4 augustus 2020 eiste een enorme explosie in de haven van Beiroet 220 mensenlevens. Er vielen ook meer dan 6.500 gewonden en de ravage in de hele stad was enorm. De explosie werd veroorzaakt door een brand in een loods waar een grote hoeveelheid ammoniumnitraat lag opgeslagen, een explosieve stof die onder andere gebruikt wordt in kunstmest. Momenteel loopt een proces dat moet duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor de ramp.