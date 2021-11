BEKIJK - 20 jaar na het faillissement: 3 werknemers van Sabena blikken terug

Ludwig studeerde af als econoom. Maar door een ontmoeting met de bekendste 'redcap' van het land, Johan uit "Het leven zoals het is: luchthaven" wilde hij ook vliegtuigen regelen. Want dat is wat een redcap doet: zorgen dat alles in en rond het vliegtuig op de grond in orde is.

De carrière van Ludwig als redcap eindigde na het faillissement. Hij geeft les: economie. In zijn lessen gebruikt hij het verhaal van Sabena.