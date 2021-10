2021 topjaar voor mollen, mollenjager: “Dat komt door onze natte zomer”

Er zijn veel fabeltjes over hoe je mollen het best verjaagt. Bijvoorbeeld met plastic flessen. De professionele mollenjager gebruikt 2 methodes. “Wij vangen ze ofwel levend en zetten ze dan ergens anders uit. Of we werken met klemmen. Dat zijn hele zware gespecialiseerde klemmen die niet iedereen zomaar kan kopen, zodat de dieren binnen de seconde dood zijn”, zegt hij.

Als de mol naar een andere plek wordt gebracht kan dat niet zomaar op een willekeurig braakliggend terrein. “Er moet een voorganger geweest zijn. Want een mol heeft op zijn eentje niet de kracht om zo’n volledig gangenstelsel te bouwen”, zegt de mollenjager.

Mollen vangen, het is al 22 jaar het beroep van Sam Verhille. “Veel mensen geloven dat nog altijd niet. Bij de start meer dan 20 jaar geleden was het zeker niet evident, maar ondertussen is dat echt mijn job. Zelfs mijn zoon helpt me nu daarbij.”