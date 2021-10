Aalst past circulatieplan aan, handelaars willen referendum om plan terug te draaien: "Er is niks verbeterd" 

Op sociale media circuleert er, volgens de stad, "fake news" over de bereikbaarheid van de stad. "Die is hetzelfde gebleven en we zitten op het vlak van bezetting van onze parkings, om maar iets te noemen, opnieuw op het niveau van voor de coronacrisis. Maar, zeker rond Aalst, leeft nog vaak het idee dat de stad niet meer vlot bereikbaar is. Dat klopt niet en we zullen dat keren met een grote infocampagne, ook in de omliggende gemeenten."