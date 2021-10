Adil El Arbi en Bilall Fallah verklappen op Film Fest Gent: "Zo zal onze Batgirl eruitzien"

Op dit moment bereiden de Belgische regisseurs de opnames voor van "Batgirl", de film die ze voor Warner Bros. gaan maken. Het is van "Batman & Robin" (1997) geleden dat Batgirl nog eens op het witte doek te zien was.



Overmorgen lichten ze hun plannen toe op de tweede editie van DC Fandome, een virtuele ontmoetingsplaats voor de DC Comics-fans van over de hele wereld. Maar voor de Belgische fans hadden de twee toch al een primeur in petto, over de outfit van hun Batgirl.