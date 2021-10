Afghaanse tolk die met de Nederlanders samenwerkte in Afghanistan vermoord door de Taliban

Die regering bevestigde eerder deze week dat nog ruim 2.100 mensen in aanmerking komen voor evacuatie uit Afghanistan. Dat is weliswaar veel minder dan de tienduizenden waar eerst over werd gespeculeerd, maar bij die 2.100 zijn er wel 300 Nederlanders, en tientallen tolken die met westerse hulporganisaties of Defensie hebben samengewerkt. Dat hun leven wel degelijk in gevaar is, moet blijken uit de moord op de Afghaanse tolk vannacht.