Versnipperde Banksy verkocht voor bijna 19 miljoen euro, vorige eigenaar betaalde "slechts" 1,2 miljoen euro

De anonieme vrouw die het stukje geschiedenis verkocht vond dat het tijd was om afstand te doen van het werk. "Op een surrealistische avond drie jaar geleden werd ik de toevallige maar zeer bevoorrechte eigenaar van "Love is in the bin", schrijft ze in een verklaring. "Het was ongelooflijk om deel uit te maken van het verhaal van hoe een van de beroemdste kunstwerken ter wereld is ontstaan, maar nu is het tijd om het schilderij los te laten."