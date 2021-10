Belgische Boogjagers Federatie: "Man die met pijl en boog vijf mensen  doodde, moet een professional zijn"

"De Deense man die gisteren vijf mensen doodschoot in het Noorse stadje Kongsberg is een getraind persoon", dat vermoedt Luc Krols, voorzitter van de Belgian Bowhunting Federation (BBF). "Een stilstaand doel is al moeilijk om te raken, hier gaat het over mensen die rondlopen, daarvoor moet je echt wel een geoefend schutter zijn", zegt Krols op Radio2 Vlaams-Brabant.