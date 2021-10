Besparingsplan onderwijs van 112 miljoen klaar: nieuwe investeringen geschrapt, minder onderzoeksgeld  hoger onderwijs

Ook Rik Van de Walle, rector van UGent en voorzitter van de Vlaamse Universitaire Raad, reageert matig tevreden. De universiteiten krijgen 15 miljoen euro minder voor onderzoek, maar zien dat budget wel verschuiven naar infrustructuurprojecten. Hun totale budget neemt dus niet af, maar ook niet toe. "Het geheel van onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten neemt toe, dus in theorie zouden wij wel kunnen pleiten voor meer middelen", aldus Van de Walle. "Maar goed, de financiële situatie is wat ze is en wij zien dus ook wel in dat een toename van de middelen onhaalbaar is. Wij zijn dus relatief tevreden."