Slechts 3 van de 300 gemeenten planten voldoende bos, is het Bosplan wel haalbaar en betaalbaar?

Slechts 3 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten hebben vandaag een "boslabel" gekregen voor hun inzet aan het Bosplan van de Vlaamse regering. Van de 1.000 hectare grond voor bebossing die er in Vlaanderen het afgelopen jaar is bijgekomen, is maar 61 hectare aangebracht door een lokaal bestuur. "Dat kan en moet beter", vindt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "Alleen is dat makkelijker gezegd dan gedaan, want grond is heel duur", reageren de lokale besturen. Is het hele Bosplan dan wel haal- en betaalbaar?