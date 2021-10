Bpost zoekt postbodes en chauffeurs: aanspreekpunten bij distributiecentrum in Mechelen

Aan het distributiecentrum van bpost in Mechelen is er vandaag een actie aan de gang om nieuwe werknemers aan te trekken. Bpost is op korte termijn op zoek naar meer dan 30 nieuwe werknemers. Daarom spreken ze vandaag voorbijgangers aan om hen daarover te informeren. "We geven hen een korte uitleg en we delen croissants, smoothies en frietjes uit", zegt Vincent Nanni van bpost.