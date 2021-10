Burundi ontvangt eerste coronavaccins als een van de laatste landen ter wereld

Terwijl de vaccinatiecampagne hier bijna is afgerond, moet die in het Centraal-Afrikaanse land Burundi nog beginnen. Vandaag is een eerste lading met 500.000 dosissen van het Chinese vaccin Sinopharm aangekomen in Bujumbura, de grootste stad van het land. "Als alles verloopt zoals gepland start de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 volgende week, zegt de Burundese minister van Volksgezondheid.