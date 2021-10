Buschauffeur van schoolbus ontslagen nadat die positief blies: "Ik word afgeschilderd als dronkaard"

"Ik zei nog tegen die agent: "Ik heb gisteravond nog wel iets gedronken, maar ik hoop dat dat intussen toch uit mijn lichaam is. Ik was volgens mij in een perfect normale toestand." Maar uit de tests van de politie bleek dat er maandagochtend nog steeds 0,16 milligram alcohol per liter in de uitgeademde lucht van Gerrit zat. Omgerekend komt dat overeen met 0,36 promille alcohol per liter bloed. Aangezien een professionele chauffeur maximaal 0,2 promille in zijn bloed mag hebben tijdens het rijden (bij een gewone automobilist is dat maximaal 0,50 promille red.), kreeg Gerrit meteen een boete van 114 euro en twee uur rijverbod.