Politie ontmantelt cannabisplantage in voormalig bankkantoor in Zellik

Opschudding gisteren in Zellik, waar leden van de federale gerechtelijke politie en van de lokale politie plots een voormalig bankkantoor van Belfius bestormden. De glazen deur werd ingebeukt en gewapende agenten drongen het gebouw binnen. Even later kwamen ze volgens getuigen naar buiten met twee geboeide mannen. In het gebouw was een cannabisplantage ondergebracht, zo bleek achteraf.