10 dagen geen hobby’s meer voor kinderen in Beveren-Leie door coronabroeihaard

Vorige week woensdag is er corona uitgebroken in de school. Het is begonnen met een besmetting in het eerste leerjaar. Maar dan heeft het virus zich als een lopend vuurtje verspreid. “Met alle klassen samen zitten we aan 46 besmettingen, waarvan 1 leerkracht”, zegt directeur Vera Meersman. Er zitten 232 kinderen op de school, bijna 1 op de 5 leerlingen zijn dus besmet.

De vrije basisschool is gesloten tot en met volgende week woensdag. Kinderen jonger dan 12 kunnen tot en met volgende week donderdag niet naar een vereniging op sportclub.