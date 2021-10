David Guetta is opnieuw beste dj ter wereld, Dimitri Vegas en Like Mike vijfde

David Guetta bracht zijn eerste album "Just a little more love" uit in 2002, met hits als "Just a little more love" en "Love don't let me go". Sindsdien groeide hij uit tot een van de bekendste dj's en producers ter wereld. Hij werkte samen met artiesten als Kelly Rowland ("When love takes over"), Sia ("Titanium"), The Black Eyed Peas ("I gotta feeling") en Akon ("Sexy bitch").

De Franse dj is in de wolken met zijn derde overwinning. "Fantastisch, ik ben zo blij", reageert hij op Twitter. "Twee keer op rij winnen is behoorlijk geschift. Ik doe dit al zo lang. Ik hoop dat na al die jaren op nummer 1 staan een inspiratie is voor kinderen die net als ik op hun slaapkamer dj speelden."