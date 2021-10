Eén op de vijf vogelsoorten in Europa met uitsterven bedreigd

Van de 544 vogelsoorten in Europa staan er 71 (13 procent) op de Rode Lijst van BirdLife International. Ze zijn 'ernstig bedreigd', 'bedreigd' of 'kwetsbaar'. Nog eens 35 soorten (6 procent) zijn 'bijna bedreigd' en zijn dus op weg om op de Rode Lijst te belanden. Vijf soorten zijn in Europa al uitgestorven, zo meldt Natuurpunt.