Ombudsman energie pleit voor beter Vlaams sociaal tarief "zoals in Brussel en Wallonië" om ongelijkheid weg te werken

De federale ombudsman voor energie vraagt dat ook Vlaanderen een regionaal sociaal tarief uitbouwt. Nu is het zo dat wie zijn energiefactuur niet meer kan betalen en geen recht heeft op het federale sociaal tarief, in Vlaanderen terugvalt op een sociale leverancier. Afhankelijk van waar je woont, betaal je dan meer of minder. In Brussel en Wallonië is er een beter systeem, zegt Eric Houtman in "De wereld vandaag" op Radio 1.