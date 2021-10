Honderden figuranten gezocht voor film "Zillion" voor opnames in dancing Kokorico in Lievegem: "Zelfde lichtinstallaties"

De discotheek Kokorico zal binnenkort goed lijken op de Zillion, vertelt Roger Kerremans, zaakvoerder van de discotheek in Zomergem. En hij kent de Zillion persoonlijk: "De lichtinstallatie van de Zillion en de Kokorico zijn dezelfde. Het gaat dan over de bewegende lichtspin die ik ooit samen met Techno-Construct heb gebouwd voor de Zillion. In de Kokorico hebben we dan een nieuwe kopie gebouwd. Die is cruciaal en willen ze ook echt in beeld brengen in de film."