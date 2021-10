Franse regering moet ecologische schade door nalatigheid in strijd tegen klimaatverandering dringend herstellen

In 2019 hadden 4 Franse ngo's - waaronder de Franse afdelingen van Greenpeace en Oxfam - een klimaatzaak aangespannen tegen de Franse staat. Ze werden gesteund door meer dan 2,3 miljoen Fransen die een petitie hadden ondertekend.

De ngo's klaagden aan dat de staat de eigen beloftes in de strijd tegen de klimaatverandering, vastgelegd in een strategisch plan voor de periode 2015-2018, niet was nagekomen. Het gaat dan met name over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

In februari van dit jaar gaf een Franse rechter hen al gelijk en oordeelde dat de staat inderdaad verantwoordelijk is voor het niet naleven van de eigen beloftes.

De ngo's eisten daarop dat de Franse regering de ecologische schade die ze veroorzaakt heeft door haar eigen nalatigheid, moet herstellen. Een rechter gaf hen daarin vandaag opnieuw gelijk.

De rechtbank oordeelde dat de Franse staat alle ecologische schade die ze door het niet naleven van de eigen beloftes heeft veroorzaakt, moet herstellen; en dat uiterlijk tegen eind 2022. Op welke manier dat moet gebeuren, laat de rechter over aan de regering zelf.