Frankrijk verplicht winterbanden vanaf 1 november in bergachtige regio's

Autogids, het bekende magazine voor autoliefhebbers, waarschuwt op haar website voor de nieuwe regels die het gebruik van winterbanden en sneeuwkettingen voor personenwagens, vrachtwagens en campers verplichten vanaf 1 november 2021.

Alpen, Pyreneeën, Centraal Massief, Jura en Vogezen

De verplichting wordt ingevoerd door de Franse dienst voor verkeersveiligheid (L’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière). Vanaf 1 november 2021 is de montage van winterbanden in bergachtige gebieden verplicht. Tenminste twee van de aangedreven wielen moeten voorzien zijn van winterbanden (met M+S-, M.S- of M&S-aanduiding), sneeuwkettingen of sneeuwsokken.

Joni Junes, woordvoerder van VAB, geeft bij "De inspecteur" op Radio 1 wat extra uitleg bij die beslissing. "Specifiek gaat het om een lijst van gemeenten in de vijf grote berggebieden. Dat zijn de Alpen, de Pyreneeën, het Centraal Massief, de Jura en de Vogezen. Ook op Corsica worden winterbanden verplicht. Verkeersborden zullen aangeven waar het verplicht is."

De regionale overheden van die gebieden moeten wel nog beslissen op welke wegen het precies verplicht zal zijn om met winterbanden te rijden. "Maar omdat het kort dag is, zal je dit jaar nog geen boete krijgen als je niet in orde bent." Junes waarschuwt dat winterbanden sowieso een goed idee zijn. "Zeker als je op reis gaat naar bergachtige gebieden is het absoluut aan te raden om met aangepaste banden rond te rijden."

"Trouwens: in Luxemburg zijn winterbanden nu al verplicht. En aangezien je dat land vaak moet doorkruisen onderweg naar wintersportgebieden, moet je voor je passage sowieso in orde zijn", zo besluit Junes.

Wat zijn sneeuwsokken?

Wie echt naar de sneeuw rijdt, doet er goed aan om ook sneeuwkettingen of sneeuwsokken te voorzien. Sneeuwkettingen zijn al jaren ingeburgerd.